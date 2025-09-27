◇テニス男子木下グループ・ジャパン・オープン第4日（2025年9月27日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス2回戦で第1シードで世界ランキング1位のカルロス・アルカラス（スペイン）が同45位のジズー・ベルグス（ベルギー）を6―4、6―3で下し、準々決勝進出を決めた。アルカラスは今回が初の来日。シングルスでは日本勢が全て敗退する中、大会の目玉が面目躍如を果たした。

25日の1回戦では第1セットで左足首を痛め、テーピングを巻いて試合を続行したアルカラス。会見では「この後はできる限りのこと（治療）をして、いい結果をもたらせるように努力したい」と話していたが、この日は序盤から軽快なフットワークを披露。強烈なフォアのストロークなどで満員のスタンドを魅了した。

実はウオーミングアップを行うまでは、棄権する選択肢もあったというが、「とてもいい感覚だった。ウオーミングアップが終わった時に、プレーできると判断した」。試合でも世界ランク1位に違わぬプレーぶりで、「素晴らしいプレーをすることができた。安定したプレーができた」と本人も納得顔だった。

場内インタビューでは、試合以外で東京を楽しんでいるかを問われ、「渋谷のスクランブル交差点だけは行った。でもまだトレーニングや試合の準備がある（ので観光はできていない）。また休みの時にゆっくり来たい。日本の食べ物も大好きなので」と語ったアルカラス。真摯にテニスに向き合う姿勢も、世界1位の魅力だ。