東京都の小池百合子知事は２７日、都庁でスタートアップ（新興企業）などの女性経営者ら１２人と面会し、意見交換した。

自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農相も同席し、女性活躍支援について都と連携していくことを確認した。

都は、職場環境の改善などを加速させ、女性の活躍を促進する「女性活躍基本条例」の制定に向け、条例案の検討を進めている。約１時間の面会の冒頭、小池知事は「女性の活躍こそが日本を変える原動力となる」とあいさつした。

コンサルティング会社「ワーク・ライフバランス」の小室淑恵社長ら経営者側からは、「長時間労働を前提とした社会を是正する必要がある」「ＩＴ（情報技術）などの専門職で働く女性を増やすことが、平均賃金の上昇につながる」といった意見が出た。

小池知事は面会後、報道陣に「女性が働きやすい、企業もしやすい社会は、すなわち男性にとっても良い社会につながっていく。東京都から率先し、国とも連携して進めていきたい」と語った。小泉氏も「国と東京都が連携して、東京の先駆的な施策を世の中に、全国に広げていけるよう連携ができれば」と応じた。