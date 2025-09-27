あの超怖い『すべり台』のいま!?　すべるっていうより“落下“やな！←上まで登っておじけづく

子どものころによく遊んだ、公園のすべり台。幼心にも楽しめるちょっとしたスリル感があり、私も何度も何度もすべって楽しんでいました。



しかしながら、少し大きくなるとそのスリル感もなくなってきて、いつの間にかすべり台で遊ばなくなって。それを機に、あんまし近所の公園で遊ぶこともなくなってしまいましたね。

2013（平成25）年、そんな気持ちをくつがえすように、大阪府箕面市の『彩都なないろ公園』に“ある”すべり台が登場しました。

これがなっかなかのおっそろしさで、スリルを超えた角度、“すべる”っていうよりも“落下する”っていう感じなんです。角度は、「直角ちゃうか!? 」と思うほどで（笑）。90度ではないにしろ、まあ、80度くらいですかね（笑）。だから、かなり勇気がいるんです。

久しぶりに、彩都なないろ公園に行ってきました。

このすべり台は、角度はほぼ同じで落下する高さが違う、大きいのんと小さいのんが2台、横並びにあるんです。

遊びに来ていた小学生の少年はまず小さいほうで試してみて、「これやったらいける！」と確信し、大きいほうにチャレンジしていました。

上から見た角度は……ほぼ直角!?

1度体験してみると恐ろしさは楽しさに変わるみたいで、少年はその後も何度も何度も大きいほうをすべって登って、すべって登って楽しんでいました。

一方、大人のほうがビビってまう人が多いみたいで……。20代くらいのカップルの彼女のほうがまず小さいほうでチャレンジしようと上まで登り、いざすべろうかなと思ったんですが、急にこわくなったのか、手すりをギュッと握りしめながら「あかん、あかん！ やめる！ 早く助けに来て〜！」と絶叫。

小さいほうでも「ダメ！ ムリ！」と助けを求めていた女性

結局、彼氏に助けに来てもろて、すべらんと降りてきました。その彼女が言うには、「下から見ているのとぜんぜん違う。角度と高さが想像を超えてた」と状況を説明。



それを聞いて思わずわろてた彼氏に、「そんなんやったら、あんたすべってみいや！」とキレ気味に言ったところ、彼氏は急に真顔になって「ムリムリムリ！」と断っていました。

私も久しぶりにすべりましたが、すべり終えたあと、「こんなにこわかったっけ!?」と、大の字になりながら秋空を見上げてました。

そのあとも、すべって楽しむ人が次から次へとひっきりなしでした。登場から12年も経ちましたが、彩都なないろ公園の“超こわいすべり台”は相変わらずの人気ぶりでした。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年9月27日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）