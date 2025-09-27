◆陸上 Ｕ２０日本選手権大会（２７日・草薙運動場陸上競技場）

女子走り幅跳びで連覇がかかった橋本詩音（筑波大１年）＝静岡雙葉高出＝は６位に終わった。１、２回目は連続ファウルで、３回目に５メートル８０を跳び、上位８位以内で決勝に進出。４回目に５メートル９１まで記録を伸ばしたものの、連覇までは１３センチ足りなかった。優勝は、６メートル４をマークした大道空（日本女体大１年）だった。

橋本は高３だった昨年、高校歴代６位タイの６メートル２９で優勝を飾った。中高時代に跳び慣れた草薙でＶ２を狙ったが、惜しくも、届かなかった。「静岡での開催だったので、いい記録を残したかったけど、最初の連続ファウルでうまく組み立てられなかった」と、肩を落とした。

現在、もう一度、助走など跳躍のすべてを見直しているという。「踏み切りでもう少し、角度が付けられるように色々、試行錯誤しているところです」。今季も６メートル２０台はコンスタントに出していたが、「５０以上を目標にするなら、何かを変えないといけない」と、新たなスタイルを模索している。

あす２８日は三段跳びで出場するが、メイン種目の走り幅跳びは今年、今回が最後となった。来年は名古屋で行われるアジア大会出場に目標を置いている。２７年には北京世界陸上、２８年のロス五輪が開催される。橋本が世界を目指し、一から自分のジャンプを見つめ直す。