【銀だこ】ドジャースコラボたこ焼きが今だけ54＋62の116円引き！大谷翔平選手の大記録達成記念でお得企画開催《28日スタート》

築地銀だこは、2025年9月28日から10月13日までの期間、ロサンゼルス・ドジャースの4年連続地区優勝と大谷翔平選手のメジャーリーグ史上初となる54本塁打/62奪三振を記念し、ドジャースコラボ第3弾「スパイシーキャビア 〜明太だれとすだち〜」を対象としたキャンペーンを実施します。

28日が狙い目かも

9月8日から登場している「スパイシーキャビア 〜明太だれとすだち〜 」は、 ロサンゼルス・ドジャースとの協力から生まれたコラボたこ焼き第3弾。

博多明太子をふんだんに使った特製「明太だれ」を主役に、かつおと昆布のだしを利かせた「和風醤油だれ」やフレッシュな「すだち」とのハーモニーを楽しめます。

今回、大谷翔平選手の大記録達成を祝して、特別価格での販売が決定。期間中は持ち帰り842円、店内飲食858円から116円引き（54円＋62円）になります。

キャンペーン開始日の9月28日は、毎月恒例のキャンペーン「8のつく日」。 銀だこスタンプカードのスタンプが 2倍になるので、さらにお得に味わえます。

実施店舗は、全国の築地銀だこ店舗。一部の店舗では未実施の場合があります。

なお、デリバリー、回数券、引換券、各種割引券は対象外。他の割引券やサービスとの併用もできないのでご注意を。

（東京バーゲンマニア編集部）