Image: 株式会社 RINOCOCO

日常では荷物の開封など、キャンプや釣りなどではロープの切断といった感じで切る作業ってそれなりに多いですよね。

そんなときに便利そうなたった8gの超小型チタンナイフ「Scythe Blade（サイスブレード）」がmachi-yaに登場しました。鎌型ブレードが対象をしっかり捉えるから、軽い力で気持ちよくスパッと切れるのが特長だそう。

おトクなセール情報もあったので、詳しく見ていきましょう。

鎌形状でスパッと切れる

Image: 株式会社 RINOCOCO

「Scythe Blade」は鎌に着想を得たカーブブレードで切れ味と小型さを両立したユニークなミニナイフ。刃先が対象物にひっかかるので、引く動作で効率的に力を伝えることができるのが特長。

Image: 株式会社 RINOCOCO

ブレードの開閉時はしっかりとロックされるので、誤って刃が飛び出したり傾いたりする心配もないそうですよ。

チタンで超軽量・高耐久

Image: 株式会社 RINOCOCO

本体は圧倒的な耐食性（錆びにくさ）や耐久性を誇るチタン製。水や汗などでも錆びる心配はほぼありません。

Image: 株式会社 RINOCOCO

本体重量はわずか8g。持ち運びやすさは言うまでもないですが、逆に紛失には注意ですね。

日常からアウトドアまで

Image: 株式会社 RINOCOCO

日常生活では通販で届いた段ボールの開梱や商品タグの切断などに便利そう。刃も短いので中の荷物を傷つける心配も少ないのがいいですね。

Image: 株式会社 RINOCOCO

アウトドアではロープや釣り糸の切断などといった作業などに便利。

Image: 株式会社 RINOCOCO

木のサイズは選ぶ必要がありますが、その気になればフェザースティック作りもできるぐらい切れ味はいいそうですよ。

執筆時点では格も税・送料込みで3,880円とお手頃でしたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください！

※注：小型でも目的外での刃物所持は法令違反になる場合があります。日常的な持ち歩きは非推奨な点にはご注意ください。

【鎌型×チタン】わずか8g！カーブした刃が驚異の切断力を生む、超小型軽量ナイフ 3,880円 【超早割 先着50名様】 machi-yaでチェック

