J１最下位の新潟、長いトンネル抜け出せず。２度リードもG大阪に２−４逆転負け…13試合勝利なし
最下位のアルビレックス新潟は９月27日、J１第32節でガンバ大阪と敵地で対戦。２−４で敗れた。
15分に幸先よく先制。アタッキングサードでのパスワークから、ボックス内に進入した新井泰貴が、ループシュートで華麗にネットを揺らす。
37分に相手のエース宇佐美貴史に決められ、同点に追い付かれるも、49分にカウンターから右サイドの長谷川元希の折り返しに奥村仁が合わせて、再び１点をリードする。
しかし、最後まで守り切ることはできず。60分、64分と立て続けに失点。さらに75分にも速攻からデニス・ヒュメットの得点を許し、このまま90分を終えた。
新潟はまたしても白星を手にできず。13試合未勝利と長いトンネルを抜け出せずにいる。一方でG大阪は、今季初の５連勝となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
