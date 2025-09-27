俳優の中尾明慶（37）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車が納車されたことを報告した。

中尾は先日、22年6月に購入した限定200台の愛車のランドローバー「ディフェンダー」を手放すことを報告したばかり。

この日は「【息子大喜び】ついにあの高級車を購入しました…」とのタイトルで動画を投稿。11歳長男と一緒にディーラーに行き、レクサスの本格オフローダー「LEXUS GX550“OVERTRAIL＋」と対面した。レクサスを所有するのは初めてで、今回は試乗もしておらず「ほぼ初対面」と中尾。

レクサスの公式サイトによれば車体価格で1195万円。車体はブラック、内装もホイールも黒と「黒にこだわって選んだ」愛車に「いやあカッコいい、うれしい。興奮しすぎてやばい」と満面の笑み。1番乗りで乗車した長男も笑顔を見せていた。

全長4メートル97、全幅2メートルとビッグサイズだが、中尾は「国産車っていうだけあって、日本の道路事情とかに適した車づくりをしている感じがする。道が狭いところでも乗りやすい」と語り「今のところ人生に勝っている。って感じを味わえるわ。高級感半端ないです」と語った。

また「なんで、こいつか金持っているんだってコメント来るんだろうなあ」と言いながらも「本当にマジで意外と働いているんですよ。プラス、ちゃんと車両もどんどん増やしているわけじゃなくて、泣く泣く手放してもいるから…」と説明していた。