◇セ・リーグ 巨人9―8DeNA（2025年9月27日 横浜）

巨人・佐々木俊輔外野手（25）が9回に一挙5得点という大逆転勝ちの主役となった。

劇的なドラマが起きたのは4―8で迎えた9回だった。

この回から登板した相手守護神・伊勢に対してキャベッジ、泉口の連打から3連打目となる岡本の2点適時打で再び2点差に追い上げると、中山の適時打で1点差。

代打・坂本が四球でつないで2死満塁とすると、ここで5回から途中出場していた佐々木が第4打席に入る。

そして、伊勢が1ストライクから投じた2球目だ。佐々木は外角低めのフォークボールをすくい上げると、打球は右前へ。同点となる三走・大城卓に続いて二走・中山が逆転のホームインを果たし、これが決勝点となった。

大歓声に包まれながら敵地でヒーローインタビューに臨んだプロ2年目の佐々木は「なんとか前に飛ばすことだけを考えて打席には入りました」といい「体が勝手に反応して、いいところ飛んでくれたなっていう感じです」と振り返る。

「もう、打てるボールはいくっていうつもりでも入っていたので、なんとか体が反応してくれました」

相次いで走者がホームイン。逆転した瞬間の気持ちを聞かれると「うれしかったですね、はい」と童顔の頬を緩めた。

「逆転勝利ってこともあって凄い今後につながる勝ちになったとは思います」

10月11日からのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージで再び対戦するDeNAに見せつけた大逆転劇。「全試合勝ってCSを（本拠・東京）ドームでできるように自分たちも頑張るのでご声援のほどよろしくお願いします」と残り3試合全勝をファンに誓っていた。