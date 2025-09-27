メジャーリーグは全チームが残り2戦。ここまで50号の大台は4人が超えており、5人目の達成なるか注目されます。

日本時間27日の試合を終えて、マリナーズのカル・ローリー選手がメジャー全体トップの60本塁打をマーク。ナ・リーグトップに立つカイル・シュワバー選手が56本、ドジャースの大谷翔平選手は54本、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が52本となっています。

その大台にあと一本としているのがマリナーズのユジニオ・スアレス選手です。移籍前のダイヤモンドバックスでの36本と合わせて今季計49本。日本時間27日のドジャース戦では、5打数無安打と完全に封じ込まれました。

MLB公式サイトによれば、過去シーズン50本塁打に到達者が4人出たのは、1998年と2001年で、今季が3度目。5人となればメジャー史上初となります。

▽残り2試合となり現状の今季MLB本塁打上位5人

60本 カル・ローリー(マリナーズ)

56本 カイル・シュワバー(フィリーズ)

54本 大谷翔平(ドジャース)

52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

49本 ユジニオ・スアレス(マリナーズ)

▽過去シーズン50本塁打に4人到達した年と選手(当時の球団)

〈2001年〉

73本 バリー・ボンズ(ジャイアンツ)

64本 サミー・ソーサ(カブス)

57本 ルイス・ゴンザレス(ダイヤモンドバックス)

52本 アレックス・ロドリゲス(レンジャーズ)

〈1998年〉70本 マーク・マグワイア(カージナルス)66本 サミー・ソーサ(カブス)56本 ケン・グリフィーJr.(マリナーズ)50本 グレッグ・ボーン(パドレス)