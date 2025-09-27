残り2戦で50号大台は5人目なるか すでにローリー、シュワバー、大谷翔平、ジャッジが達成 スアレスが王手
メジャーリーグは全チームが残り2戦。ここまで50号の大台は4人が超えており、5人目の達成なるか注目されます。
日本時間27日の試合を終えて、マリナーズのカル・ローリー選手がメジャー全体トップの60本塁打をマーク。ナ・リーグトップに立つカイル・シュワバー選手が56本、ドジャースの大谷翔平選手は54本、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が52本となっています。
その大台にあと一本としているのがマリナーズのユジニオ・スアレス選手です。移籍前のダイヤモンドバックスでの36本と合わせて今季計49本。日本時間27日のドジャース戦では、5打数無安打と完全に封じ込まれました。
MLB公式サイトによれば、過去シーズン50本塁打に到達者が4人出たのは、1998年と2001年で、今季が3度目。5人となればメジャー史上初となります。
▽残り2試合となり現状の今季MLB本塁打上位5人
60本 カル・ローリー(マリナーズ)
56本 カイル・シュワバー(フィリーズ)
54本 大谷翔平(ドジャース)
52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
49本 ユジニオ・スアレス(マリナーズ)
▽過去シーズン50本塁打に4人到達した年と選手(当時の球団)
〈2001年〉
73本 バリー・ボンズ(ジャイアンツ)
64本 サミー・ソーサ(カブス)
57本 ルイス・ゴンザレス(ダイヤモンドバックス)
52本 アレックス・ロドリゲス(レンジャーズ)
70本 マーク・マグワイア(カージナルス)
66本 サミー・ソーサ(カブス)
56本 ケン・グリフィーJr.(マリナーズ)
50本 グレッグ・ボーン(パドレス)