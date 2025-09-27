「あのとき、僕、受けてたんですよ」

2025年3月13日、ソフトバンクとのオープン戦。7回にマウンドにあがった近藤投手が投球練習を行うも、異変を感じた杉内俊哉投手チーフコーチとトレーナーがベンチから出てきました。小林選手もマウンドへ。近藤投手が「絶対行きます。行かせてください、行かせてください」と口にしたのを聞き、近藤投手の今年にかける思いを改めて強く感じたそうです。

しかし、結果は1球投げた後に負傷交代。診断の結果は「右肩けん板断裂」。けん板とは肩甲骨と腕の骨をつなぐもので、野球選手、特にピッチャーには致命的なケガでした。

それでも最後にもう一度マウンドへ、と毎日練習を続ける近藤投手をずっと見てきた小林選手は「普通なら心が折れるところを･･･なんていうんですかね、そういう姿を一切見せなかった。もう無理、とか、もういいや、っていう姿を全然見せなかった。毎日、毎日、誰よりも練習して、トレーニングしてる姿を見せてくれた」と少しかすれた声で語りました。

「誠司さん、120キロ出たんですよ」「130キロ出ました」と都度報告してくれる近藤投手。そのケガの重度を分かっていても、もう一度1軍で一緒にと願わずにはいられませんでした。「ずっと2軍で一緒にやってきて･･･練習もトレーニングも人一倍やってた。信念、心の強さは、ものすごい。僕も背中を押されるものはありました」

27日、プロ野球選手として最後のマウンドに立った近藤投手を「プロの中のプロ」と表現。最大限の敬意を払いました。