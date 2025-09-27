田村淳、石垣島へ家族旅行 娘たちと1日中プールを楽しむ姿に「理想のパパ」「素敵なリゾート」の声
お笑い芸人の田村淳（51）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島への旅行で、長女（8）、次女（5）とプールで遊ぶ様子を披露した。
【写真】「理想のパパ」長女＆次女と1日中プールを楽しむ田村淳
田村はひとつ前の投稿で、「田村家の夏休みはじまりました 沖縄県に来ています」と石垣島への家族旅行を報告。この日の投稿では、「朝から晩までプールにいます」と、夜のプールで遊ぶ長女＆次女と田村の姿を投稿した。
「時々海に行きますが 基本的にプールにいます♪身体がふやけています」と宿泊先のプールを存分に満喫した様子。田村は娘たちへ「夏休みに遊んだ思い出がいつまでも残るようにと、パパとママで色々考えて旅行プランを練っています。あなた達がいつの日か、誰かの為にプランを練るタイミングで、この旅行で楽しかったことが参考になりますように パパより」と、愛あるメッセージを届けた。
コメント欄には「お嬢さま達と楽しい夏休み！最高ですね〜」「素敵なリゾート」「ナイトプールいいなぁ 家族団らんで楽しそう」「素敵なパパ 理想のパパですね」などの声が寄せられている。
淳は2013年9月に10歳年下の一般女性と結婚。16年10月に第1子長女、20年6月に第2子次女が誕生した。
