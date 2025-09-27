Snow Man向井康二、“圧倒的な才能と情熱”ラウールへのリスペクトを語る
日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』(毎週日曜16:25〜 ※関東ローカル)のEpisode6が、28日に放送される。
(左から)向井康二、ラウール
今回は、ラウールと向井康二、そして“10番目のメンバー”のAI風ロボ「タビィ」が静岡を巡る旅。歴史的な魅力あふれるスポット・浜松城で、ラウールが思わず叫んだ“ある言葉”に注目だ。
皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔に。浜名湖では体を動かし、2人のテンションが上がる。
アクティブなひとときを終え、静岡おでんを囲んでほっとひと息。タビィから“お互いの活躍”について聞かれると、向井がラウールへのリスペクトを語る場面も。「年下だけど尊敬できる」と語る向井に、ラウールは少し照れ笑い。その“圧倒的な才能と情熱”に向井がリスペクトする理由とは。線香花火を眺めながら、ゆったりと流れる時間を過ごす2人の姿も見られる。
【編集部MEMO】
『旅するSnow Man』の企画・監督は、『アナザースカイ』などを手がける日本テレビの加藤孝司氏が担当している。
