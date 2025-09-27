井上真央、特別な想いで臨んだナレーション 時代の波が押し寄せる「浜マーケット」に見た“踏ん張る強さ”
●母や祖母らと訪れていた思い出の地元商店街
女優の井上真央が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、28日に放送される「浜マーケットに日は暮れて〜人情商店街とクリームソーダ〜」。横浜の片隅にある、昭和レトロな商店街の1年の移り変わりを見つめた作品だ。
井上自身、かつて祖母や母とともに訪れた思い出が詰まった地元の商店街「浜マーケット」が舞台とあって、今回の収録には特別な想いがあったという――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した井上真央
○変わらないことのうれしさ「レジェンド級のスポット」
横浜の住宅街に昭和レトロの香りが漂う「浜マーケット」。最寄り駅から歩けば15分。140mのアーケード商店街は、80年前に戦後の闇市から始まり、最盛期には60軒の店が軒を連ねたが、今は20軒にまで減り、営業を続けている。
肉、魚、花、和菓子に総菜と、店先に並ぶのは、どこか懐かしくほっとする品々。店員も客も高齢者が多く、まるで「時が止まったような風景」がここには残っている。
浜マーケットは、井上の地元・横浜市金沢区からも程近い商店街。子どもの頃から家族や友人の間でもなじみ深く、その名前は「自然と入ってくるぐらい」、身近な存在だったという。
「よく行っていたというほどではないですが、母や祖母、友人のお母さんたちも通っていたので、聞くとすぐ懐かしい気持ちになります。たまに近くを通ったとき“変わってないな”って思えるのがうれしいんです。レジェンド級のスポットですね」
幼い頃は大みそかになると多くの人が買い出しに集まり、浜マーケット全体が活気にあふれていた印象が強く残っているという。しかし、時代の波にはあらがえない。近隣に大型スーパーが進出し、交通の便の悪さも重なり客足は年々減少。「浜マーケットは元気に営業中」という看板を掲げるも、シャッターが目立つ。その姿に井上も少なからず「ショックを受けた」というが、むしろスーパーにはない“強み”に目を向けていた。
「もちろん、時代に合わせて変化は求められるけれど、それだけじゃないと思うんです。浜マーケットで働いてきた方たちは、それぞれの仕事に誇りを持っていて、人生をかけて商売をされてきた。その“気概”が、今でもアーケードの中にちゃんと残っている。どんなに大変な時でも、“踏ん張る強さ”があるんです」
「浜マーケット」の風景 (C)フジテレビ
○映画『サンセット・サンライズ』との不思議なリンク
くしくも井上は、今年1月に公開された映画『サンセット・サンライズ』で、宮城県南三陸の空き家活用に取り組む役場の職員を演じた。それだけに、今回の≪浜マーケットを巡る物語≫には、不思議なリンクを感じたようだ。
「映画では、空き家が放置されていく現実と、そこに残る“思い出”との間で、どう向き合うかというテーマが描かれていたのですが、今回の番組でも、時の流れによって朽ちてしまうものと、生き続けるものと…という狭間についてどこか通じるところがありましたね」
そんな井上が、今回のナレーション収録の中で特に心に残ったシーンとして挙げたのは、閉店した和菓子店「太平屋」のお盆が、若い世代の店に引き継がれていた場面だった。
「ほんの2秒くらいなんですけど…老舗和菓子屋さんだった太平屋さんが閉店して、そのお盆を今は焼き芋のお菓子屋さんが使っていて。店が閉じても、そこで大切にされてきた道具や想いが、形を変えて生き続けている。そんなささやかなつながりが、すごく素敵に感じられてあたたかい気持ちになりました」
●浜マーケットで店をやるなら…「小鳥屋さん(笑)」
最近、井上の知人が偶然、都心部から磯子エリアに引っ越してきたという。知人から近隣のオススメの店舗を聞かれた井上が真っ先に紹介したのも、浜マーケットだった。
「“とりあえずここに行ってみて!”と浜マーケットを教えたら、“ここすごくいいね!”って、興味を示してくれました(笑)」
もはや“アンバサダー”とも言えそうな井上に、「もしも浜マーケットの空き店舗を自由に使えるとしたら、何をやってみたいか?」と尋ねると、こんな夢を語ってくれた。
「“小鳥屋さん”をやってみたいです(笑)。最近はだいぶ少なくなりましたけど、昔は街の中に小鳥屋さんや金魚屋さん、メダカ屋さんなんかもあって。ちょっと風変わりで不愛想なおじさんやおばさんがやっているような、そういう独特な雰囲気が好きだったんです。なので、もしチャンスがあるならそんなお店を継いでみたい。“しあわせの青い鳥”ではないですが、小鳥屋さんって幸運を呼び込めそうだから(笑)」
鶏肉店のトミ子さん(82) (C)フジテレビ
○ナレーターのプレッシャー「たった1日で壊すわけにいかない」
俳優業の傍ら、ナレーションという“声だけ”の仕事にも長年携わってきた井上。ナチュラルで耳に心地よく響くが、意外にもそのプレッシャーはいまだに大きいという。
「毎回緊張します。滑舌もイントネーションもすごく得意というわけではないので…。『ザ・ノンフィクション』は、ディレクターさんたちが何カ月、何年とかけて丁寧に作ってきたもの。それをたった1日のナレーションで壊すわけにはいかない、という気持ちもあります」
思い入れがあるとはいえ、映像に感情移入しすぎるとバランスを崩してしまうため、「うるっと来そうな場面では、あえて映像を見ない」など、工夫もしているそう。
「情報はしっかり届けたいけれど、ナレーションが映像の邪魔になってはならない。なので、“自分の色”は、極力出しすぎないように…と心がけています。難しいですが、番組作りに携わっているみなさんの“思い”に寄り添えたらいいなと思います」
子どもの頃から「浜マーケット」を良く知る井上の朗らかな声が、ノスタルジックな商店街にほんのりと彩りを添えていた。
●井上真央1987年1月9日生まれ、神奈川県出身。映画『八日目の蝉』（11年・成島出監督）で、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ数々の賞を受賞。映画『白ゆき姫殺人事件』（14年・中村義洋監督）、『焼肉ドラゴン』(18年・鄭義信監督)、『カツベン!』(19年・周防正行監督)、『大コメ騒動』(21年・本木克英監督)、『わたしのお母さん』(22年・杉田真一監督)、『サンセット・サンライズ』(25年・岸善幸監督)ドラマ『花より男子』シリーズ(05年〜・TBS)、連続テレビ小説『おひさま』(11年・NHK)、大河ドラマ『花燃ゆ』(15年・NHK)、『明日の約束』(17年・カンテレ)、『乱反射』(18年・メ〜テレ)、『少年寅次郎』(19年・NHK)、『100万回言えばよかった』(23年・TBS)などに出演する。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
