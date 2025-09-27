地区V決定翌日…大変化のスタメンでマリナーズに快勝

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、敵地シアトルでマリナーズと対戦し、3-2で勝利した。前日にアリゾナで4年連続の地区優勝を決めた直後とあり、スタメンからはムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手ら主力の名前が消えた中での勝利。出場した36歳のベテランは今後の戦いに「必要なことだった」と口にしている。

ドジャースはこの試合「1番・DH」の大谷こそいつも通りながら、以下パヘス、コンフォート、テオスカー・ヘルナンデス、キム・ヘソン、ロハス、ラッシング、キケ・ヘルナンデス、ロートベルトと並ぶ打線で戦った。初回に1点を先制されたものの3回にキケ・ヘルナンデスの2ランで逆転。6回にも加点し逃げ切った。

36歳のベテランながら「6番・二塁」で先発したロハスは試合後、地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに対し「数人の選手を休ませた。フレディやムーキー、そして毎日プレーしている選手たちにとっては本当に必要なことだったと思う。今日は出場せずにリラックスすることが重要だと思うし、それでも我々にはまだ勝つチャンスがあった。それは良いことだ」と、休養が今後の戦いには必要だったと語っている。

ドジャースのレギュラーシーズンは残り2試合。その後は30日（同10月1日）からプレーオフの激闘が待つ。



（THE ANSWER編集部）