北海道オリジンのホップ「ソラチエース」を使った爽快感のあるビール「ブルックリンソラチエース」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番「ブルックリンラガー」と比較しながら、その個性を解き明かします。

ブルックリンソラチエース

アルコール成分：7％

原材料：麦芽・ホップ

北海道オリジンのホップ「ソラチエース」を使った、セゾンスタイルのビール。ソラチエースホップ特有のレモングラス・ハーブ・シトラスのような爽やかな香りと明るい余韻が楽しめる。



定番の「ブルックリンラガー」と飲み比べ！

「『ブルックリンソラチエース』は酵母をろ過しているので、もっとライトな味かと思いきや、ホップの魅力を中心に個性はしっかり息づいていてウマい！ 確かに、ろ過したぶんのすっきりクリアな爽快感はありつつ、レモングラスやひのきといったソラチエースのたくましさは健在です。

まろやかさやクリーミーなニュアンスはやや影をひそめつつ、酸味とともにホップのエッジは豊かに感じられ、香りはよりハーバルでキレもしっかりあります。

飲み比べは定番の『ブルックリンラガー』で行いました。こちらのほうが、苦みがパワフルで香りもグレープフルーツ系の柑橘フレーバーが立った、アメリカンクラフトビールらしい王道のおいしさですね。」（中山）

青：ブルックリンソラチエース

黄色：ブルックリンラガー

■ブルックリンソラチエース

キレ：3.5 コク：3.5 苦味：2.5 甘み：3 香り：4



■ブルックリンラガー

キレ：3 コク：4 苦味：3 甘み：3 香り：3.5

The post クリアでありながらホップの魅力はしっかり！「ブルックリンソラチエース」飲み比べレポート appeared first on GetNavi web ゲットナビ.