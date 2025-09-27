「秋準備していない人」に“この1枚”！【ハニーズ】オンオフ使える♡「優秀カーディガン」

朝晩が急に涼しくなってきたけど、実はまだ秋準備していない……。そんな人は、今すぐ【ハニーズ】にレッツゴー！ 一点投入で季節感が出そうな「優秀カーディガン」が、豊富に揃っています。今回は、通勤スタイルから週末カジュアルまで活躍しそうなデザインをピックアップ。忙しい朝でもこの一枚を羽織るだけで、グッと新鮮にアップデートできるかも。

シンプルなデザイン × 着心地にこだわったベーシックカーデ

【ハニーズ】「ヒアルロン酸クルーカーデ」\2,680（税込）

着回しやすさを重視するなら、過度な装飾がないクルーネックカーデがおすすめ。シンプルなデザインながらも、パール調ボタンでさりげない華やかさをプラス。すっきりとしたシルエットと丈感で、さまざまなボトムスとバランス良くきまりそう。しかもなんとこのカーデ、ヒアルロン酸加工付き。「しっとりソフトな風合い」（公式オンラインストアより）とのことで、快適な着心地も望める一枚です。さらっと羽織るのはもちろん、ボタンを留めてプルオーバー風に着こなすのもアリ！

すっきりVネック × 配色デザインでこなれ見え

【ハニーズ】「ヒアルロン酸配色カーデ」\2,980（税込）

ヒアルロン酸カーデには、さりげない配色が効いたVネックデザインもラインナップ。ベーシックなベースカラーにホワイトなどのラインが入っていることで、シンプルコーデにほどよいアクセントを加えてくれそうです。「なんだか物足りない……」そんなときに羽織るだけで、一気に秋らしいこなれ感を演出できそう。デニムやチノ、スカートとも相性が良さそうで、オンにもオフにも着回せそうです。

カジュアル派におすすめのこだわりスウェットカーデ

【ハニーズ】「ドット釦クルーカーデ」\2,980（税込）

「両面が滑らかなレーヨン混のきれいめスウェット素材」（公式オンラインストアより）を使用したクルーネックカーデ。身幅広め × 短過ぎない絶妙の着丈も魅力で、大人コーデに無理なくフィットしそう。フロントのシルバーカラーのリングドットボタンも、さりげない存在感を発揮しています。ジーンズと合わせてカジュアルに仕上げたり、スカートと合わせてフェミニンにきめるのもおすすめ。

気軽に羽織れるのにオシャレにきまるラウンドカーデ

【ハニーズ】「ヒアルロンラウンドカーデ」\2,680（税込）

ボタンレスデザインで、パッと羽織れる手軽さが魅力のカーデ。ラウンドした裾デザインとゆったりシルエットで、体型カバーしつつ大人可愛いムードを引き寄せてくれそう。ヒアルロン酸加工付きで、しっとり柔らかい着心地も期待大。スラックスやスカートと合わせたきれいめスタイル、ジーンズと合わせたカジュアルコーデと、幅広く着回せそうな商品です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子