母と娘の穏やかな時間。黙々と食器洗いをする母の横で、0歳の長女も黙々と…／いってらっしゃいのその後で
『いってらっしゃいのその後で』（ツルリンゴスター/KADOKAWA）第1回【全14回】
小学3年生の長男、小学1年生の次男、そして3歳の長女。3人の子どもを育てる著者のツルリンゴスターさん。子どもを慌ただしく送り出した朝、1人の時間を楽しむことで家族の時間も楽しめる。家族が好きだけど、心は気ままな1人暮らしで自分を忘れずにいたい。そんなふうに自分らしく子どもの成長と共に歩むツルリンゴスターさんに長女が誕生した2018年からの4年にわたる日々を描いた家族コミックエッセイ『いってらっしゃいのその後で』を、ご好評につき再連載いたします。「こうあるべき」に縛られない暮らしに、フッと心が軽くなる1冊です。
