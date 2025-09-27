２６日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、４年間出演拒否していた出川哲郎を偽番組でダマしてスタジオに強制連行。出川を審査員に「ヤバいよヤバいよ」「お前はバカか？」などの「出川ワード」を、後継者として使いたいと志願する芸人たちによる「ＴＨＥ 出川継承選手権」企画が行われた。

井口浩之、久保田かずのぶらがエキストラを相手にした寸劇で、出川ワードを巧みに繰り出す技術を争った。当然のように出川も参戦させられ、「ごめんなさい、ごめんなさい」を使う寸劇の相手として、「エキストラの万喜なつみさん」が登場。金髪の女子力の高い美女が登場し、出川が「本物のエキストラの人なんですか？」と驚いた。

出川がしつこくナンパし、女子に怒られて「ごめんなさい、ごめんなさい」を繰り出す設定寸劇だったが…演技で執拗にナンパした出川に、エキストラ美女が突然、強烈な連続ビンタを食らわせ、モロに食らった出川が「あいっ！」「いって！この子下手！」「痛い痛い痛い！」と悲鳴をあげた。

最後は押し倒されて、上から何度も踏みつけられ、ボコボコにされた出川が「ごめんなさい、ごめんなさい！怖いこの人！この人、女子プロでしょ、絶対！素人じゃない、プロでしょ！？」と抗議して笑わせた。

女優で現役女子プロレスラー、なつぽいと明かされた。

ネットでも話題に。「なつぽいキタｗ」「全力脱力タイムズになつぽい出てるじゃん！」「めっちゃ可愛かった」「突然なつぽいが出てきてビックリした笑」「バラエティ用の音がする痛くないビンタをやらない、なつぽい選手ｗ」「めちゃくちゃ美人だな」と反応する投稿が集まった。