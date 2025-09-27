６人組グローバルボーイズグループのＤＸＴＥＥＮが２７日、６ＴＨシングル「両片想い」のリリース記念イベントを東京・汐留シオサイト地下歩道特設ステージで開催し、マヂカルラブリー・村上（４０）がスペシャルゲストで登場した。

６人はまずシングルのカップリング曲「Ｗａｎｔ ｙｏｕ ｂａｄ」でキレのあるパフォーマンスを披露。ため息交じりの黄色い歓声がさっそく会場を満たした。

そこに村上が、シングルのジャケット写真をイメージした特製ラブリーケーキを持参して登場し、「ケーキ持って来たよ〜！おめでとうございます」と祝福。「確定の推しが定まってないので、確定の推しを決めようかなと思いまして」と、「マヂラブ村上の今日の相方は誰だ！？両片想いチャレンジ」を始めた。

「秋の味覚と言えばなんでしょう」「すしネタと言えば」「村上のチャームポイントと言えば」の三題に、最も村上に寄せて回答できたメンバーが推しになるルールのはずが、村上は一門も寄せられなかった寺尾香信（２２）を「寺尾！顔がタイプです」とまさかの指名強行。実は「初めから決めていた」という。

村上は「顔のアドバンテージを（他メンバーは）答えで超えてほしかった。（寺尾は）私が集めてるイケメンの後輩と同じ系統」と説明し、寺尾と両片想いポーズで写真撮影。寺尾は「今までめちゃめちゃ大尊敬してた方が目の前に来て、震えちゃって。帰ってから手を洗わないぞって決めた」と感動の面持ちだ。

最後は「両片想い」をパフォーマンス。ファンとかけ声の練習中にハトが飛んできてステージを横切るハプニングも何のその、ファンと息ぴったりのステージでイベントを締めくくった。

イベント後、寺尾は「僕たちのカラーがよく見えるシングルになっていると思う。僕たちのことがたくさん詰まったシングル」とアピール。村上は「みんなめっちゃ礼儀正しくて、若いのに偉い。（ステージの）裏でもめちゃくちゃちゃんとしている」と、６人を褒めちぎっていた。