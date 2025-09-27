【全国高校サッカー選手権】静岡県大会1次トーナメント2回戦 第5シードの浜松工や袋井などが勝ち上がる
27日、全国高校サッカー選手権静岡県大会1次トーナメント2回戦が行われ、第5シードの浜松工や袋井などが勝ち上がっています。
＜1次トーナメント2回戦 結果＞
浜松大平台 1-6 浜松聖星
常葉大菊川 0-4 城南静岡
静岡北 0-1 磐田北
浜松学院興誠 1-3 富士宮北
桐陽 6-0 富士
藤枝西 0-1 磐田農
掛川工 0-2 浜松東
島田工 3-1 清流館
静岡市立 1-7 浜松工
沼津商 3-4 浜松城北工
静岡商 10-0 静岡聖光
新居 1-2 浜松西
静岡西 1-0 伊豆伊東
三島北 1-2 沼津工
暁秀 0(PK3-2)0 韮山
静岡 2-1 沼津中央
磐田南 0(PK2-3)0 袋井
横須賀 0-5 浜松日体
田方農 0-4 御殿場西
静岡城北 6-0 浜松江之島
加藤学園 1(PK4-3)1 富士東
藤枝北 1-0 島田
浜松市立 0-1 オイスカ浜松国際
吉原 3(PK7-8)3 浜北西
焼津水産 0-8 富士見
浜松商 3-1 静岡大成
掛川東 0-8 島田商
島田樟誠 8-3 吉原工
沼津高専 0-5 焼津中央