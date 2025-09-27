俳優の生瀬勝久（64）が27日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック秋の3時間半SP」（後6・30）に出演。大物女優と同じ小学校だったことを明かした。

冒頭に「チーム西宮市出身」と紹介されると、同じく兵庫県出身のMCの浜田雅功は「ダッサ!」とバッサリ。スタジオが笑いに包まれる中「チーム名がダサすぎる」と伝えられると、生瀬は「何がですか?何が?」と異を唱えた。

浜田が「西宮は尼崎の横でしょ?」と自身の出身地の隣だと明かすと、生瀬は「尼崎が西宮の横なんですよ!」と反論して笑わせた。それでも浜田は「どうもしっくりこおへんな…チーム西宮」と首をかしげた。

すると、生瀬は「じゃあこうしましょう」とし、「同じ小学校出てるんです」と今回の“相方”でもある女優・藤原紀香と同じ小学校だったことを告白した。藤原が「そうなんですよ」とうなずくと、浜田は「え、マジ?」とびっくり。

生瀬は「はい。その小学校に僕は転校していったんですけど、その後に紀香さんが入学されたと聞いて」と振り返った。藤原が「ご縁でしょ。昔から」と伝えると、浜田は「いや、まあ…ご縁ですね。変な小学校ですよね」とコメント。まさかのコメントに生瀬は「何を…いやいやいや…今まだあるから!」と返してスタジオを爆笑させた。