このペースで出続けたら、そのうち“快挙”とも呼ばれなくなる？「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が東4局に役満・四暗刻をツモアガリした。リーグとしては今シーズン2度目となる役満だが、開幕から開催8日目、9試合目で早くも2度の達成に、ファンからも驚きの声が相次いだ。

【映像】今シーズン、早くも2度目の役満が完成！

その確率の低さと最高打点から“麻雀の華”とも呼ばれる役満は、出やすいと言われる四暗刻でも、その出現確率は約0.04〜0.05％の低さとされている。過去7シーズンでは通算25度の役満が出ているが、シーズンで見れば最多でも2019-20シーズンの8度、最少では2021-22シーズンの1度で、この時はセミファイナルシリーズのみ。長いレギュラーシーズンでも1度も出なかった。

ただし今年はどうやら“当たり年”のようだ。シーズン開幕日の第2試合、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が役満・四暗刻をツモアガリし、通算26度目の快挙となったが、次はすぐに訪れた。開催8日目となった9月26日の第1試合、東4局で白鳥は第1ツモの時点で5対子というチャンス手をもらうと、そこから順調に暗刻を作っていき、13巡目にリーチ。一万をツモって四暗刻を成し遂げた。

これでリーグとしては9試合で2度の役満という超ハイペースに。今シーズンから1チーム増えて10チームとなり、かつ試合数も増えてトータル300試合が行われるが、4.5試合に1度出るとすれば、レギュラーシーズンでは66.7度も達成する計算だ。さすがにこのペースが維持されるとは考えにくいが、白鳥が役満をアガった2局後、仲林もツモれば四暗刻という大チャンスが到来。まさかの「1試合で2度の役満」という歴史的瞬間が生まれるところだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

