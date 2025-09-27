ワーキングケアラー＜３＞

ストレス限界

「うつ病です。自身の体調や介護態勢が整うまで休むべきです。復帰は中長期で考えましょう」

認知機能が低下するなどの難病の妻（５０代）とアルツハイマー型認知症の義母（８０代）を介護する、関西地方の公務員男性（４９）は昨夏、心療内科を受診した際、医師に告げられた。

原因は仕事と介護のストレスだ。

「職場を離れることになり申し訳ないと思う一方で、休みが必要という説明ももっともだと思った」

〈介護による肉体的、精神的疲労が原因のうつ病は「介護うつ」といわれる。２０２２年の国民生活基礎調査によると、家族介護者の５５％は、家族の病気や介護にストレスを感じているという「予備軍」だ。予防や対策には、介護サービスの利用や相談者の確保などが必要とされる〉

情報交換会へ

男性は医師らのアドバイスを受け入れて休職し、介護の負担軽減に取り組んだ。妻と義母に要介護認定を受けてもらい、週３日、デイサービスを利用。通所日は午前９時前に２人を送り出し、午後４時半の帰宅時間までに、掃除や洗濯、買い物などの家事を済ませる。夕食は同６時から。その後は３人でテレビを見るなどして過ごし、同１１時頃には就寝する。

「デイサービスでは、介助が大変な入浴を済ませてくるのがありがたい。最初から頼れることを頼っていれば、仕事を続けられたかもしれない」と悔やむ。

地元にある男性介護者らの情報交換会にも通い始めた。３年前に知人から存在を聞き、一度参加したことがあったが、仕事と家のことでいっぱいいっぱいになり、足が遠のいていた。

会では、参加者らが互いに、つらい現状や気持ちをはき出し、共感しあう。「できないことはできなくていい」「頑張ってじゃなしに、ボチボチやろうや」。そんな言葉に、妻の「問題行動」も仕方のないことと受け入れられるようになった。苦手な料理も、割り切ってできあいの総菜を活用するようにして、少し楽になった。

「大変なのは自分だけではない。仲間がいると思えると安心できる」

一進一退

ただ、うつの症状は一進一退だ。妻らがデイサービスに行っているときなど、一人になると、突然不安感や焦燥感に駆られることがある。仕事と介護で追い込まれていた１年前とだいぶ状況は変わっているのに、時折、「死んだ両親の元へ行った方が楽かも」という思いが頭をよぎり、慌てて「２人が路頭に迷ったらかわいそうや」と打ち消す。

〈「眠れない」「食欲がない」「憂鬱（ゆううつ）で死にたいと思うときがある」が、介護うつの典型的な症状だ。介護にストレスなどを感じた場合、介護関連団体や自治体などが作成している介護者向けのチェックシートなどで自身の状況を確認できる。精神科医の渡辺俊之さんは「気になる点があればケアマネジャーや医師に相談するといい。介護者自身が一人で抱え込まないことが大切だ」と話す〉

男性はこの夏、医師に職場復帰の意思を伝えた。しかし、「時期尚早。同じことを繰り返さないようにもう少し長い目で考えましょう」と諭された。現在、隔週で通院し、治療を続ける。ブランクの長期化で、スムーズに仕事に戻れるか、家計が成り立つかなど、心配は尽きないが、「焦らない」と自らに言い聞かせる。

「５年もすれば、全てを忘れてしまう」。３年前、妻が難病の診断を受けた際、そう告げられた。義母の認知症も進んでいる。今は３人の暮らしを優先するときなのかもしれない。介護の態勢、自身の体調を万全に整えて、復職を果たしたいと考えている。

介護ストレスのチェック項目の一例

・身体の具合が悪くなったことがあるか

・介護や世話はつらいと思うか

・睡眠不足になっているか

・家事や仕事に影響が出ているか

・介護や世話のための出費が経済的負担か

・もう少し自分の時間がほしいと思うか

・相談できる専門家がいるか

・介護や世話を代わってくれる人がいるか

※公益社団法人「全国老人保健施設協会」の介護ストレスチェックシートを基に作成