ファミリーマート社長の自宅にカメラ潜入 単身赴任15年…コレクション披露 ファミチキ販売日本一の店舗も紹介
あす28日放送のテレビ大阪『関西リーダー列伝』（後2：00）はファミリーマートに焦点を当てる。
大阪・関西の未来を変えるリーダーの知られざる過去をドラマ化し、現在進行形の挑戦も徹底取材する番組。ファミリーマートの細見研介社長は1962年、大阪市阿倍野区に生まれ、神戸大学でアメフト部の主将を務めた経験が、現在の経営につながっているという。
大学卒業後、伊藤忠商事を経て、2021年にファミリーマートの社長に就任。番組では、大ヒットとなったコンビニエンスウェアや、7年ぶりとなるコーヒーマシン新型機の裏側に迫る。
さらに、ファミチキ販売数日本一の店舗が大阪にあった。それは、大阪・関西万博の会場内の店舗。客数は通常店舗の約4倍というが、迎えるのはベテランスタッフではなく、全国から集められた「2年目」の社員たち。通常のマニュアルが通用せず、1人1人が主体的に運用することで「いろいろなことを経験して欲しい」という考えがとられている。
また、今回特別に、都内某所の細見社長の自宅へ。伊藤忠時代から世界中に出張し、その土地土地の匂いがするポスターや絵画を買うことが趣味だという。単身赴任15年の部屋に集まったコレクションは約50点。その気になるお値段は…。
