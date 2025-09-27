◇明治安田J1リーグ第32節 町田1―0岡山（2025年9月27日 町田GIONスタジアム）

FC町田ゼルビアは岡山との接戦を1―0で制し、5試合ぶりの白星を挙げた。後半アディショナルタイムにDF昌子源（32）がヘディングシュートで今季2得点目となる決勝弾を放ち、優勝争いに踏みとどまる貴重な勝ち点3。黒田剛監督（55）が試合後の会見で「ホッとしていると同時にまだまだ次につながる。気持ち新たに次に進んで行きたい」と振り返った。

0―0で迎えた試合終了間際だった。MF下田の右クロスからFW呉世勲（オ・セフン）が折り返し、最後はDF昌子が頭で押し込んだ。守備はDF岡村とDF菊池を負傷離脱で欠く中、昌子、DF中山、DFドレシェビッチの3バックを中心にリーグ戦4試合ぶりの無失点。粘り強い守備から好機を逃さない“らしさ”全開で勝利をもぎ取り、黒田監督は「我々のコンセプトを最後まで切れることなく実行してくれた」と称えた。

今後は30日にアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグ第2戦の敵地ジョホール戦を挟んで、来月4日にアウェーで広島との上位対決に臨む。指揮官は「なかなか勝ち点3が取れないゲームが多い中で、今日は“しっかり勝ち点3を取って上を追走して、笑顔で飛行機に乗りたいね”と話しながらゲームに入った。まずはACLの勝ち点3を取れるように頑張っていきたい」と見据えた。