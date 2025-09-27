朝の新習慣♡イハダの薬用リセットオイルで肌荒れ＆乾燥ケア

忙しい朝、ついスキンケアを手抜きしてしまった翌日に「肌がゴワつく…」と感じることはありませんか？肌荒れ対策ブランド【イハダ】から新登場の「薬用リセットオイル（医薬部外品）」は、朝の洗顔後に使うだけで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、うるおいをしっかりチャージする頼れる一本。濃密ながらベタつかず、メイク前にも心地よく使える新習慣ケアです。

イハダ薬用リセットオイルの特長

「薬用リセットオイル」は、2種の肌荒れ防止有効成分（グリチルリチン酸ジカリウム・酢酸DL-α-トコフェロール）と、高精製ワセリン（肌うるおいバリア保護成分）を配合。

抗肌荒れと肌表面の保護を同時に叶えるWケアで、繰り返しにくい肌環境へ導きます。さらにヒアルロン酸・トウキエキスGL・テアニンGLといった3種の保湿成分もプラスし、しっとり感が長時間持続。

濃密なオイルなのにさらっとなじみ、メイクの邪魔をしない仕上がりも魅力です♡

使いやすい無添加設計と使用方法

価格：2,420円（税込）

無香料・無着色・アルコール（エタノール）無添加・パラベン無添加と、肌へのやさしさにこだわったシンプル処方。

アレルギーテストやニキビのもとになりにくいテスト済みで、敏感肌さんにも安心して取り入れやすいのがポイントです。

使い方は簡単。朝の洗顔後に1円硬貨大（約3滴）を手に取り、顔全体にムラなくなじませるだけ。朝以外のタイミングでも使用可能で、乾燥や肌荒れが気になるときに心強いケアとなります♪

毎日の朝ケアで前向きな素肌へ

「昨日のお手入れをサボっちゃった…」そんな日でも、翌朝の洗顔後にイハダの「薬用リセットオイル」をひと手間加えるだけで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、うるおいに満ちた肌へ。

無添加処方でデリケートな肌にも優しく寄り添い、メイクのりも格段にアップします。朝の新習慣で、自信を持てるすこやかな素肌を手に入れてみませんか？♡