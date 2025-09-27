絶景が楽しめると思う「徳島県の道の駅」ランキング！ 2位「くるくるなると」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月16〜17日の期間、全国20〜60代の男女198人を対象に、「道の駅（絶景）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「絶景が楽しめると思う徳島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国198人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「新しくて設備がきれい。見晴らしデッキやジップラインなど“景色を楽しむための施設”もあるので、景観＋アクティビティ両方楽しみたい人におすすめ」（60代男性／香川県）、「施設が新しい感じで2階から見る景色は清々しく感じる」（20代女性／宮城県）、「さつまいもなどのモニュメントと空が映えるから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「渓谷沿いで自然あふれる風景です。特に紅葉の時期がおすすめでもみじが美しく、温泉＋自然景観でさらに癒されます」（20代男性／埼玉県）、「温泉から見える川や周辺の自然など、美しい景観が見事です」（40代女性／東京都）、「温泉と絶景の組み合わせは最高だから」（30代男性／山口県）、「山も川も綺麗。紅葉の時期は特に良い」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
