元CAが選ぶ9月のお気に入りコスメ4選！ 季節の変わり目の“ゆらぎ肌”をケアする鎮静マスクが癒される
だんだん涼しくなってきて、秋にぴったりのメイクやスキンケアに挑戦したくなる9月ですが、同時に夏の紫外線ダメージの影響で肌荒れも気になりがち…。今回は、そんな時期に活躍する筆者のお気に入りコスメを紹介します！（文・写真＝Rila）
【写真】元CAが厳選した9月のお気に入りコスメ一覧
■まぶたにも涙袋にも使えるマルチコスメ
涙袋メイクにもまぶたメイクにもマルチで使えるところがお気に入りの「レブロン カラーステイ マルチプレイヤー アイ ペンシル」。
芯が柔らかくてスルスルと描きやすいうえに、反対側に付いたブラシでぼかすこともできる優秀アイテム。
筆者が愛用しているパールピンクのカラーは、涙袋に仕込むとナチュラルなのに透明感が出せます。スーッと描くだけで涙袋メイクが完成するので、忙しい朝も助かる◎。
■ツヤ発色がかわいい韓国コスメ
「hince」の「ロウグロウデューイーボール」は、ぷるツヤなリップとチークがかなうバームコスメ。なめらかなテクスチャーをリップやチークにのせると、じゅわっと血色感のある仕上がりが完成します。
リップには指でポンポンとなじませて、チークにはパフでなじませるのがおすすめの使い方。崩れにくいのでお仕事メイクにも休日メイクにも大活躍しています。
■秋らしいミルクティーカラー
秋になると濃いカラーのリップやブラウン系のリップを選びたくなりませんか？ 筆者が最近よく使っているリップは、SNSで「カフェラテリップ」とバズった「MISTINE」の「タイラテジューシーグロス」の“J03”のカラー。
ミルクティーにローズを少し足したような色味がかわいく、ちゅるんとした質感の今っぽいリップメイクが楽しめます。
■ゆらぎ肌にぴったりな鎮静マスク
暑い夏にたくさん紫外線のダメージを受けた肌は、季節の変わり目にゆらいでしまいがち。
マデカッソシドの成分は、肌を鎮静させてくれるので肌荒れや赤みが気になるときに重宝しています。とろとろの美容液がたっぷり含まれたマスクをつけると、ほんのりヒノキのような香りに包まれて癒されます。筆者は、1枚ずつの個包装は旅行用、7枚入は自宅用のスキンケアアイテムとして使い分けていますよ。
いかがでしたか？ 秋らしいカラーのリップやチーク、夏のダメージを受けたゆらぎ肌に必要なスキンケアアイテム選びの参考にしてみてください。
【写真】元CAが厳選した9月のお気に入りコスメ一覧
■まぶたにも涙袋にも使えるマルチコスメ
涙袋メイクにもまぶたメイクにもマルチで使えるところがお気に入りの「レブロン カラーステイ マルチプレイヤー アイ ペンシル」。
筆者が愛用しているパールピンクのカラーは、涙袋に仕込むとナチュラルなのに透明感が出せます。スーッと描くだけで涙袋メイクが完成するので、忙しい朝も助かる◎。
■ツヤ発色がかわいい韓国コスメ
「hince」の「ロウグロウデューイーボール」は、ぷるツヤなリップとチークがかなうバームコスメ。なめらかなテクスチャーをリップやチークにのせると、じゅわっと血色感のある仕上がりが完成します。
リップには指でポンポンとなじませて、チークにはパフでなじませるのがおすすめの使い方。崩れにくいのでお仕事メイクにも休日メイクにも大活躍しています。
■秋らしいミルクティーカラー
秋になると濃いカラーのリップやブラウン系のリップを選びたくなりませんか？ 筆者が最近よく使っているリップは、SNSで「カフェラテリップ」とバズった「MISTINE」の「タイラテジューシーグロス」の“J03”のカラー。
ミルクティーにローズを少し足したような色味がかわいく、ちゅるんとした質感の今っぽいリップメイクが楽しめます。
■ゆらぎ肌にぴったりな鎮静マスク
暑い夏にたくさん紫外線のダメージを受けた肌は、季節の変わり目にゆらいでしまいがち。
マデカッソシドの成分は、肌を鎮静させてくれるので肌荒れや赤みが気になるときに重宝しています。とろとろの美容液がたっぷり含まれたマスクをつけると、ほんのりヒノキのような香りに包まれて癒されます。筆者は、1枚ずつの個包装は旅行用、7枚入は自宅用のスキンケアアイテムとして使い分けていますよ。
いかがでしたか？ 秋らしいカラーのリップやチーク、夏のダメージを受けたゆらぎ肌に必要なスキンケアアイテム選びの参考にしてみてください。