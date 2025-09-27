来年春のセンバツ甲子園につながる秋の関東高校野球県予選は２７日、群馬県桐生市の小倉クラッチ・スタジアムで準々決勝２試合が行われました。

第１試合はシードの高崎商科大学附属と関東学園大学附属の対戦です。関学大附属の先発は今大会２１イニング無失点と好投を続ける左のエース・田村。その田村を商大附属が攻めます。３回のウラ、フォアボールから１アウト２塁のチャンスをつくると打席には１番・守屋。レフトへのタイムリーツーベースヒット。チーム初ヒットが先制点をもたらします。このあと満塁とした商大附属は５番・太田が押し出しのフォアボールを選び２対０とリードを広げます。

一方、２点を追う関学大附属は７回のオモテヒットとフォアボールで２アウト１塁２塁とします。このチャンスに代打の秋山が初球を捉えます。レフトへのタイムリーヒットで関学大附属が１点を返します。しかし、商大附属はその裏２アウト２塁とし５番太田。打球は一、二塁間を破るタイムリーヒットとなり再びリードを２点に広げます。商大附属、投げては今大会初登板のエース藤田が切れ味鋭い変化球を武器に９回を１失点完投。４対１で商大附属が勝利し、１２年ぶりのベスト４進出を決めました。

続く第２試合は前橋商業が４対３で高経大附属を下し、ベスト４進出を決めています。２８日も小倉クラッチ・スタジアムで準々決勝残りの２試合が行われ、ベスト４が出そろいます。