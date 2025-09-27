ドラコン女子日本王者の長谷川円香（23）が来年からJLPGAのプロテストに挑戦することを27日、自身のSNSで発表した。プロテスト挑戦に伴いドラコン競技を一度退くことも明かした。

日本選手権大会を21年から4連覇している長谷川は「2025年9月27日でドラコン競技から一度退くことになりました」と競技を引退することを表明。「ドラコン競技に打ち込んだ5年間は本当にかけがえのないもので私を輝かせてくれました。18歳から毎日全力でドラコン競技に打ち込み、沢山の方に出会い、色んな経験をさせて頂きました。関わってくださった全ての方に感謝申し上げます」などと感謝を伝えた。

競技から引退する理由については「来年からはJLPGAのプロテストにチャレンジします」と明かし「二刀流という考えもありましたが、どちらも中途半端になりたくないという思いから次はプロテスト合格、ツアー優勝を目標に全力でゴルフに打ち込んでいきます」と伝えた。

プロテスト挑戦へ「自分がドラコンにかけた想い、時間、熱量を、一度は諦めたゴルフに捧げた時、どんな未来が待っているのか今からとてもワクワクしています」とし「この決断を後押ししてくださった皆様には感謝していますし、結果で恩返ししたいと思っています」と意気込みを記した。

また「そしてドラコンを続けて欲しいという意見にも本当に感謝しています。いつかはドラコンに戻ってくると思います」と将来的には競技に復帰するとした。「今度はツアープロとして、ドラコン競技の普及のために活動できる日が来るよう、願っています」とつづった。

そして「地元秋田のために、ドラコンのために、そして応援してくださっている皆様のために…フィールドは少し変わりますが、4年間日本一だったという結果に自身と誇りを持ち、頑張って参ります！皆様引き続き応援よろしくお願いいたします」としている。