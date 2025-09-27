◇パ・リーグ ロッテー日本ハム（2025年9月27日 ZOZOマリン）

社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動として、認定NPO法人Being ALIVE Japan（以下、BAJ）が運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業で千葉ロッテマリーンズに入団し、宇野澤優翔くんが始球式を行った。

宇野澤くんは背番号100のユニホームで登場し、セットポジションから投じたボールはやや外角に外れたものの、見事なノーバウンド投球。「とても緊張をしていましたが、始球式の前に選手の皆さんが『頑張って！』とたくさん声をかけてくれたので緊張が和らぎ、落ち着いて楽しく投げることができました。投球は100点です！満員のZOZOマリンスタジアムで始球式をすることができて、とても貴重な経験をさせて頂きました。ありがとうございました！」とコメントした。

BAJ企画・運営の「TEAMMATES」事業は長期治療を必要とするこどもの自立支援とコミュニティの創出を支援するもので、マリーンズはプロ野球では初めて当事業に参画し、今年で4回目の取り組みとなる。また、MARINES LINKSはマリーンズの選手が中心となって行う社会貢献活動を球団がパートナー企業とともにサポートする社会貢献プロジェクトで、2022年からパートナー企業である株式会社リンクス・ビルドと共に取り組んでいる。