

女優の三戸なつめさんが自身のインスタグラム公開。草原での爽やかなロケーションで撮影された画像を公開しました。



【写真を見る】【 三戸なつめ 】「歳を重ねるごとに刺さる言葉が増えていく」コラボTシャツ姿でオフショット公開『鉄コン筋クリート』愛を綴る



水戸さんは、Tシャツとストライプのパンツというカジュアルなコーディネートで、生い茂る草原の中、リラックスした表情を見せています。







三戸さんは、着用しているTシャツについて、「大好きな鉄コン筋クリートのコラボTシャツは発売日に買いに走りました」と投稿。松本大洋さん原作による「鉄コン筋クリート」のコミックと、2006年に映画化された劇場アニメーションの双方が強烈な印象を放っていて、三戸さんの憧れが伝わってきます。









三戸さんは、「こないだ久しぶりに鉄コン読み返したのな。変わらず心に響いて、歳を重ねるごとに刺さる言葉が増えていく」と綴り、原作コミック「鉄コン筋クリート」への深い愛着が感じられます。







太陽の優しい日差しを浴びながら、草原でのびのびとリラックスする三戸さんは、

「こうやってどんどんどんどん好きが増していくんだろうなぁ〜」、

「そんな作品があるってだけで人生心強いのですな！なっ！ありがてー！」と綴り、長く愛し続ける作品への、変わらぬ敬意と感謝の気持ちを伝えています。









【担当：芸能情報ステーション】