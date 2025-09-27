9月最後の週末は各地で秋と夏が“同居”…北海道は秋の味覚「さんま祭り」に舌鼓　千葉では「東京ゲームショウ」に多くのファン集結

27日は九州などを除いて各地で晴れて残暑の厳しい土曜日でした。

真夏日となったところも多く、9月最後の週末に列島には秋と夏が同居しています。

炭火でこんがりと焼かれる秋の味覚「サンマ」。

水揚げ量が日本一を誇る北海道・根室市で27日からさんま祭りが始まりました。

来場者は「おいしいです。脂がのってて最高です」「ちょっと苦いところあるけどおいしい。（Q.サンマは好き）好きです」などと話しました。

用意されたサンマは2日間で約4万9000匹。

トレーと割り箸を200円で購入すれば食べ放題で、会場には多くの人が訪れました。

2025年は例年より大きく脂乗りもいいということです。

会場ではつかみ取りも行われ、参加者は冷たい氷水に手を入れたくさんのサンマをざるの中に入れていました。

一方、静岡・下田市では、夏の終わりのビーチで水鉄砲のサバイバルゲームを楽しむイベント「下田スプラッシュクロス」が行われました。

チームを組み、額の上につけた相手のポイを狙って水を撃ち合います。

参加者は飛び交う水をかわして相手に命中させたり、仲間と連携して集中攻撃を仕掛けたりと熱い戦いを繰り広げていました。

参加者は「（Q.つかれる）疲れますね」「めちゃ狙われました。いろんな人とのコミュニティーがあってすごく楽しいなと思います」などと感想を話しました。

そうした中、朝から長い列ができていたのが千葉市の幕張メッセです。

27日から世界最大級のゲームの展示会「東京ゲームショウ2025」の一般公開が始まり多くのゲームファンが集結。

予定を30分早めての開場となりました。

来場者は「毎回来るけどめちゃくちゃ楽しい。ワクワクします」「親子でゲーム好きなので来たいなと思って」「最高っす！」「楽しかった。何回もできるのが楽しかった」などと話し、最新の野球ゲームやすごろくのゲーム、家族で楽しめるゲームなどに夢中になっていました。

会場には中学生以下の子供たちとその家族だけが楽しめるエリアや、コスプレエリアなども設けられています。

家族全員でコスプレをしていた人は「ドラゴンクエストVの伝説の勇者のレックスです！」「タバサちゃんです！」「いろんな人に会えて、いろんな人に撮影されて友だちもできたり、楽しいです」と語りました。

東京ゲームショウ2025の一般公開は28日までです。