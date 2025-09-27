◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）

負けか引き分けで３位が確定する試合で、巨人が敗戦濃厚の９回に試合をひっくり返し、ＤｅＮＡに逆転勝利した。５６日ぶりの復帰となった先発・グリフィン投手は今季最短の２回４安打４失点で降板。打線はキャベッジ外野手の１７号ソロ本塁打で反撃したが、２番手・西舘勇陽投手も追加点を許し４回までに６失点。７回に３得点したものの８回に再び２点を加えられたが、９回に驚異の粘り。５安打を集めて途中出場の佐々木俊輔外野手の２点適時打で逆転に成功した。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―９回に大逆転

「ね、みんなの意地を見ました」

―２死満塁から佐々木が逆転２点タイムリー

「何とかしてやろうっていう思いをたぶん全員が持ってくれていたので。だと思います」

―追い込まれた状況で打った佐々木

「自信にしてほしいし。それで満足せずね、継続して努力してほしいと思います」

―ＣＳで戦うＤｅＮＡ相手に劇的勝利

「相手からしたら多少は嫌な印象も持たせられたんじゃないかなと思いますし、まだまだチャンスあるのでね。もう全て勝つつもりでやりたいと思います」