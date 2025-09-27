「ヤクルト−広島」（２７日、神宮球場）

体調に不安を抱えていたヤクルトの村上宗隆内野手（２５）が、５試合ぶりに「４番・三塁」でスタメン復帰し２０号２ランをかっ飛ばした。７年連続２０本の大台に到達させ、球団では０１年〜０７年・アレックス・ラミレス以来、２人目の快挙となった。

２０日・中日戦（バンテリンドーム）以来の先発出場。１点ビハインドの初回２死一塁の場面で森のツーシームを捉え、右中間スタンドに逆転２ランをたたき込み右手でガッツポーズを見せた。「先制された直後だったのですぐに逆転することができて良かったです」。１０日・中日戦（神宮）以来、約２週間ぶりの一発。７月末に上半身の故障から１軍復帰後４９試合の出場で２０本目のアーチとなり、そのペースはやはり異次元だ。

３試合連続で欠場していた中、２６日・広島戦（神宮球場）で４試合ぶりに出場した。七回２死走者なしの場面で代打として登場し二ゴロに倒れた。主砲は「出られて良かったです。また明日（出場する）機会があれば頑張りたいなと思います」と語っていた。