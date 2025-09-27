【U18トップリーグ女子】日本航空北海道が2本柱躍動し3勝目…千葉県勢は初白星ならず【9月27日結果】

9月27日、高校バスケットボールの強豪チームが参戦する『U18日清食品トップリーグ2025』女子の部が、シティホールプラザアオーレ長岡（新潟県長岡市）で開催された。

第1試合は、岐阜女子高校（岐阜県）が60－41で千葉経済大学附属高校（千葉県）を下し、3連勝を飾った。互いにシュートが決まらずロースコアの立ち上がりとなった中、岐阜女子は15－9で突入した第2クォーター序盤に7－0のランで2桁点差までリードを拡大。後半もキャプテンの三宅香菜を中心に主導権を渡すことなく、今大会5勝目（1敗）を挙げた。個人スタッツでは、ベンチスタートだった坂口みなみがチーム最多となる16得点を挙げ、三宅が15得点9リバウンド3スティールをマーク。千葉経大附属は坂田萌が40分フル出場で初戦から5試合連続となる2桁得点を挙げたものの、開幕5連敗となった。

第2試合は、日本航空高校北海道（北海道）が70－52で昭和学院高校（千葉県）に勝利した。今夏のインターハイで準優勝した日本航空北海道は、世代別日本代表としても活躍してきた庵原有紗が第1クォーターから15点を挙げる活躍を見せリードを奪うと、試合全体で16得点15リバウンド6アシスト3ブロックを記録したファトゥマタカマラ、27得点14リバウンド3アシストでダブルダブルを達成した2人を中心にリードを拡大。チーム全体でターンオーバー30本を記録しながらも、15スティールと相手の攻撃を断ち切るプレーもあり、今大会3勝目（3敗）を挙げた。敗れた昭和学院は4連敗。藤松柚乃が17得点、山田莉心が15得点と気を吐いたが、今大会初勝利とはならなかった。

◆■9月27日のトップリーグ女子試合結果

千葉経済大学附属 41－60 岐阜女子



千葉経大｜ 9｜10｜12｜10｜＝41



岐阜女子｜15｜17｜16｜12｜＝60

日本航空北海道 70－52 昭和学院



航空北海｜23｜20｜10｜17｜＝70



昭和学院｜11｜10｜14｜17｜＝52





【動画】日本航空北海道vs昭和学院の試合フル映像