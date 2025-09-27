磐田vs大宮 スタメン発表
[9.27 J2第31節](ヤマハ)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 38 川口尚紀
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 16 グスタボ・シルバ
FW 9 渡邉りょう
FW 39 角昂志郎
FW 71 倍井謙
控え
GK 1 川島永嗣
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
MF 18 井上潮音
MF 25 中村駿
MF 33 川合徳孟
MF 79 ブラウンノア賢信
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 20 佐藤凌我
監督
ジョン・ハッチンソン
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
DF 44 福井啓太
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 29 カプリーニ
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 37 関口凱心
MF 90 オリオラ・サンデー
FW 10 豊川雄太
控え
GK 21 加藤有輝
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 15 中山昂大
MF 18 津久井匠海
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
監督
Yuki Miyazawa
