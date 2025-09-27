神戸vs清水 スタメン発表
[9.27 J1第32節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 11 武藤嘉紀
MF 14 汰木康也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 8 小塚和季
MF 14 山原怜音
MF 17 弓場将輝
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
DF 70 高木践
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 36 宇野禅斗
FW 23 北川航也
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
