[9.27 J1第32節](ノエスタ)

※19:00開始

主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 18 井出遥也

MF 25 鍬先祐弥

FW 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

FW 27 エリキ

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 本多勇喜

DF 31 岩波拓也

MF 2 飯野七聖

MF 11 武藤嘉紀

MF 14 汰木康也

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

吉田孝行

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 24 キム・ミンテ

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 8 小塚和季

MF 14 山原怜音

MF 17 弓場将輝

MF 28 吉田豊

MF 33 乾貴士

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 41 羽田健人

DF 70 高木践

MF 19 松崎快

MF 21 矢島慎也

MF 36 宇野禅斗

FW 23 北川航也

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

秋葉忠宏