「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode6を、明日9月28日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。

今回放送のEpisode6は、Snow Man ラウール＆向井康二、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が静岡を巡る旅。

歴史的な魅力あふれるスポット・浜松城では、ラウールが思わず叫んだ“ある言葉”に注目！

皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔に。

浜名湖では体を動かしテンションが上がる2人。アクティブなひとときを終え、静岡おでんを囲んでほっとひと息。

タビィから“お互いの活躍”について聞かれると、向井がラウールへのリスペクトを語る場面も。「年下だけど尊敬できる」と語る向井に、ラウールはちょっぴり照れ笑い。その“圧倒的な才能と情熱”に向井がリスペクトする理由とは？線香花火を眺めながら、ゆったりと流れる時間を過ごす2人の姿も――。

「旅するSnow Man」放送＆配信日は下記の通り。

※放送時間（関東ローカル）：16:25-16:55

Episode1〜5 配信中

Episode6 9月28日（日）

Episode7 10月5日（日）

Episode8 10月19日（日）

Episode9 10月26日（日）

Episode10 11月2日（日）

＜番組情報＞

■番組名：「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」

■放送媒体：日本テレビ（関東ローカル）

■配信媒体：Hulu（TVerなどの見逃し配信あり）

■番組名：「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」

■配信媒体：ディズニープラス

＜「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」＞

日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、制作を発表していた9人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断します。彼らと一緒に旅をするのは"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していきます。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snoｗ Manは1人のために）。旅を通してSnow ManひとりひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう！と旅に出ます。

笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーをお届けします。