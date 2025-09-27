明日9月28日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH村25年目の米作り、全員で大奮闘SP！

天敵イノシシから大事なコメを守るため、新たな対策に奔走！目からウロコ、画期的なイノシシ対策とは!? さらに、15年ぶりに挑戦中のもち米に緊急事態が発生！みんなで力を合わせ、ピンチを乗り切れるか!?

◆イノシシ対策に緊急稲刈り！波乱尽くしの米作りに男たちが大奮闘

7月下旬、夏本番を迎えた福島県大玉村の棚田に、舞台の仕事で忙しかった松岡昌宏が4カ月ぶりに帰参。「楽しみにしてたからね」と、まずは森本慎太郎（SixTONES）と一緒に棚田を1枚ずつチェック。すると森本が「1枚目の新男米に新しい名前がつきまして…」と、DASHオリジナル品種「新男米」の新たな愛称を発表。その愛称とワケを聞いた松岡は「うれしいじゃん！」と感激してしまう。

さらに、15年ぶりに挑む松岡待望のもち米「ヒメノモチ」が早くも出穂！一時は生育不良に陥ったもののここにきて急成長。その源は、2カ月前にDASH島でゲットしたアカモク。ミネラルたっぷりのアカモクを乾燥させ、肥料として田んぼに散布したところ、効果てきめん。松岡も「超楽しみ。俺、餅が大好物だから」と笑顔がはじける。

……が、出穂したとなると急がなきゃならないのが天敵対策。まずはスズメ対策として、城島茂お手製の斬新なカカシを設置。カカシを担ぐ森本の背中に、松岡は「なんか頼もしいな。おまえの背中がデカくなってきてるよ」と目を細める。

そして米作り最大の難敵がイノシシ。対策のヒントを得るため、地元のゴルフ場や温泉街を回ると、目からウロコ・画期的なイノシシ対策を発見！果たしてその方法とは…？

せっかくだからと合間にゴルフを楽しんだり、温泉で癒されたり。さらに、採れたての夏野菜を使って松岡が超早クッキング。おかずにもツマミにもなる簡単料理にみんなで舌鼓！

そうして無事に天敵対策を済ませ、後は実りの秋を待つだけ…と思っていると、8月になってヒメノモチに緊急事態が発生！連絡を受けた藤原丈一郎（なにわ男子）が宮城でのライブ終わりに駆け付け、福島の仲間たちと緊急稲刈り！順調だったヒメノモチに一体何が…？

さらに、森本と張り合う藤原は「あいつに負けてらんない」と、森本をアッと言わせる秘密の挑戦を開始！