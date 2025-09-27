ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー5年目のローガン・ギルバート投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は15打数4安打5四球

相手先発は、28歳の生え抜きギルバート。故障離脱も経験した今季は、24先発で6勝6敗、防御率3.43の成績。三振割合32.6％はメジャーでも上位9％の高さで、126イニングで168奪三振を記録している。

球種割合は、平均95.4マイル（約153.5キロ）のフォーシームが全体の36.3％を占める。縦に落ちるスライダー35.3％、決め球スプリットが19.7％と続く。右打者にはカーブも駆使し、時折シンカーも織り交ぜる。メジャーでもっともリリースポイントが打者寄りで、球持ちの良さが際立つ長身右腕だ。

大谷はギルバートと通算20打席対戦し、15打数4安打5四球7三振の打率.267。2022年6月25日（同26日）の試合では、当時の自身最速アーチとなる118.0マイル（約189.9キロ）の特大弾を見舞っている。レギュラーシーズン残り2試合、2本差をつけられた本塁打王争い巻き返しの一発は生まれるか。

■試合情報

ドジャースvs.マリナーズ

試合開始：日本時間9月28日（日）10時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4