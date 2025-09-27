この記事をまとめると ■学生自動車部の頂点を決める大会「フォーミュラジムカーナ」が2025年も開催 ■2次予選最後のラウンドとなるRd.3が奥伊吹モーターパークにて開幕した ■昨年度上位を獲得した強豪揃いとなっている

２次予選最後のラウンドが開幕

全国より選考によって選ばれた自動車部の学生たちが、純粋に腕だけを競う場であるフォーミュラジムカーナ。

フォーミュラドリフトジャパンを運営する株式会社MSCの運営のもと、自動車関係の企業が数多く協賛し、学生に極力負担がないよう、車両やパーツなどをすべてお膳立て。果ては交通費や宿泊費なども負担され、リクルートの場としても機能しているなど、学生たちにとってはまさに夢のようなイベントである。

2023年のプレシーズンから数えて今年で3年目となるフォーミュラジムカーナは、今年度より短大、専修学校、専門学校など、文部科学省認定の学校に所属する自動車部や同好会まで、幅広い学生たちが参加できるようになった。

それだけに、エントリー校もかなり多く、書類選考ののちシミュレータによる1次予選を行うことで参加校を絞り込んだ。今回の2次予選に出場しているのは、それをパスした腕自慢の学生たち。

これまでRd.1、Rd.2と行われた2次予選は、今回のRd.3が最後となり、各戦で勝ち抜いた上位6校×3＝18校が決勝となるRd.4に駒を進める形となる。

予選Rd.3に出場する学校は以下の16校だ（1次選考の順位順）。

・大阪工業大学 ・大阪産業大学 ・近畿大学 ・大阪公立大学 ・大阪大学 ・兵庫県立大学 ・鹿児島大学 ・九州産業大学 ・大阪経済大学 ・九州大学 ・神戸大学 ・広島大学 ・関西大学 ・トヨタ神戸自動車大学校 ・西南学院大学 ・大分大学 ※2025年からは1ラウンドあたり最大20校出場可能

出場16校のうち5校が昨年度大会の決勝進出チームで、とくに近畿大学は昨年度決勝にて3位入賞を果たした実力チーム。兵庫県立大学には全日本ジムカーナ経験者も名を連ねるなど、激戦が予想されるラウンドとなっている。

決戦の場となったのは、奥伊吹モーターパーク（滋賀県）。2023年・2024年大会の決勝を行った地であるだけに、出場歴がある学生にとっては思い出深いコースだろう。

慣れないマシンに可能な限りアジャスト

使用するマシンは、昨年度までのヴィッツGRMNから、TOYOTA GAZOO RACING（TGR）の協賛によるトヨタGR86（ATモデル）のワンメイクにスイッチ。サスペンションがRS・R、バケットシートがBRIDE、レーシングハーネスがCUSCOなど、協賛各社のコラボレーションによってチューンアップされる。ラウンドごとにサプライヤーが変わるタイヤについては、今回Rd.3では横浜ゴムのADVAN NEOVA AD09となった。

2次予選は、土曜日に練習走行、日曜日に本番という形式。練習走行は参加校をAグループ・Bグループのふたつにわけ、フリー走行のような形で行われる。この練習走行で、どれだけ勘所を掴むかが大きなキモのひとつだ。本番が終わるまで車両のタイヤはそのままで燃料の追加もないので、そのあたりのマネジメントも重要な戦略となってくる。

練習風景を見渡すと、ほとんどの参加校がサスペンションの減衰力を調整したり（車高調整は不可）、タイヤの空気圧をこまめに調整したりと、可能な限りのセッティングを試している模様。練習走行ではタイムは公開されないが、学校によっては自校・他校のタイムを自ら計測しているチームも見られた。

慣れないドライバーも多いリヤ駆動の上、ATや電子制御などさまざまな要素が絡み合う今回のマシン。練習走行では、各校がコースを習熟しながらもマシンとの対話を懸命に図っている様子だった。

2024年度より新設された女子クラスでは、単純な速さではなく、自身が1回目に出したタイムにどれだけ正確に合わせて走れるかという戦いとなり、1本目と2本目のタイム差が少ない学生が勝者となる。一般的なジムカーナとは大きく異なるが、こちらも奥深い戦いだ。出場メンバーは以下のとおり（1次選考の順位順）。

・竹山 凛さん（兵庫県立大学） ・小畑有美佳さん（関西学院大学） ・坂部和香さん（近畿大学） ・山田桜子さん（関西学院大学） ・久保田朱莉さん（大阪公立大学） ・村岡マリナさん（広島大学） ・松原さらさん（関西学院大学）

女子クラスのマシンは日産ノートオーラNISMOが用意される。その旋回性能はかなり高そうに見えたが、ハイブリッド車のため排気音はほとんど聞こえず、タイヤのスキール音のみが響く様子はなかなか新鮮だった。

練習走行は、無事クラッシュや大きなトラブルなどないうちに終了した。競技本番は9月28日（日）。学生たちの熱い戦いに期待したい。