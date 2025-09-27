相葉雅紀さん（42）がMCの日本テレビ系バラエティー番組『嗚呼!!みんなの動物園』。27日に放送予定の3時間SPで氷川きよしさん（48）と共に保護犬のトリミングに挑戦しました。

これまで、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬をトリミングしてきた相葉さん。今回の放送では、5匹の犬を飼う愛犬家の氷川さんが保護犬のトリミングに初参加しました。

2人が出会ったのは、飼い主がいなくなり自宅に取り残されていたトイ・プードルと柴犬。この2匹に新たな飼い主が見つかるように願いを込め、氷川さんが相葉さんのトリミングをサポートします。また、過去には全盲の犬をみとり、愛犬のために家まで建てた愛情深い氷川さんに、相葉さんがトリミングの技術を教えていきました。

番組のナレーターを務める有働由美子さんは、母親から育児放棄された猫や人間に捨てられた猫などの母親代わりとなって、夜を徹してミルクを与える“ミルクボランティア”に再び挑戦しました。今回、自身も保護犬を飼い、過去にはドラマ撮影中に遭遇した赤ちゃん猫を保護したことのある俳優の遠藤憲一さんも参加。有働さんと共に、まだ手のひらに乗るサイズの赤ちゃん猫にミルクを与えます。

『嗚呼!!みんなの動物園 3時間SP』は、27日よる7時から放送です。