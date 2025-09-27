◇MLB ドジャース3-2マリナーズ(日本時間27日、T-モバイル・パーク)

ドジャースの佐々木朗希投手が、2度目のリリーフ登板に臨み、1回を1安打2奪三振で無失点に抑え、救援に成功しました。

佐々木投手はこの試合、7回から5番手で登板し、リズムよく2アウトまで取ると、ランディ・アロザレーナ選手に2塁打を浴びますが、続くカル・ローリー選手をスプリットで三球三振に仕留め無失点で切り抜けました。今季60本の本塁打を放つ強打者相手にも見事な投球を披露しました。

試合後にデーブ・ロバーツ監督は、佐々木投手について「朗希は確実に素晴らしかった。彼がアロザレーナにヒットを打たれても、どう反応するかを見られて良かったです。動じることなく立派に対応していて、これはずっと期待していたことです」と得点圏にランナーを許し、プレッシャーがかかる場面でも好投したことを称賛しました。

さらにローリー選手に対して圧巻の三球三振で抑えたことについては「良かったです。その対戦を見たかったからです。朗希は素晴らしさを改めて示していました。彼は打者を抑えるのに十分なスピードを持っていて、そしてあのスプリットは本当に特別なもので、それは（ローリーの）スイングを見ればわかります」と語りました。

そして佐々木投手のシーズン序盤の状態と比べて「4月の時点ではこんな結果にはならなかったと思います。彼は日本にいた頃と同じように制球力を取り戻しています。ストレートも以前の力を発揮していますし、スプリットはしっかりとストライクゾーンに決まり、そこから急激に落ちる球になっています。今や彼はまったく別の選手になったと言えると思います。自信も、球の切れも体調も、すべてが非常にいい状態にあると思います」と本来の実力を取り戻していることに太鼓判を押しました。