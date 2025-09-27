好きな男子と待ちに待った映画デート。会って早々、彼の言葉にドキドキしっぱなし！／男女比1：5の世界でも普通に生きられると思った？2
『男女比1：5の世界でも普通に生きられると思った？ 〜激重感情な彼女たちが無自覚男子に翻弄されたら〜2』（三藤孝太郎：原作、桃季憂：漫画、jimmy：キャラクター原案/KADOKAWA）第9回【全17回】
突如、男女比が崩れた世界へと転移してしまった将人。その世界は、女性が少し積極的なだけで、元の世界と大差ない――。そう捉えた将人は、転移前と変わらぬ普通の生活を送るつもりでいたが、彼は気づいていなかった。無自覚に振りまく優しさに、この世界の女性がどれだけ救われるかを…。愛が重い彼女たちに囲まれた将人の運命はいかに!? 修羅場スレスレの無自覚たらし込みラブコメディ『男女比1：5の世界でも普通に生きられると思った？ 〜激重感情な彼女たちが無自覚男子に翻弄されたら〜』。8月26日より好評発売中の最新第2巻から、新たなエピソードをお届けします！
