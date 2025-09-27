毛布や植物、脱臭剤と一緒に業務用冷凍庫に…長女遺体20年間放置した疑いで母親（75）逮捕　“正座”姿で死因は「窒息死」か　茨城

茨城県で75歳の女が、長女の遺体を20年間にわたって自宅の冷凍庫に放置していたとみられる事件で、長女の死因が首を絞められたことによる窒息死とみられることが分かりました。

警察は殺人容疑でも捜査しています。

無職の森恵子容疑者（75）は、茨城・阿見町の自宅にある冷凍庫の中に長女の遺体を遺棄した疑いがもたれています。

森容疑者は23日、親族に付き添われて警察署に出頭し逮捕されたもので、森容疑者は「家中に臭いが充満したので冷凍庫を購入し20年前に入れた」と供述しています。

隣に住む人：

（Q.森容疑者はどんな人）いい人ですよ。（Q.どんな会話をした）きょうもいい天気ですねとか。（Q.誰と住んでいた）だいぶ前は旦那のお母さんと3人で暮らしていた。

長女の遺体は容量約205リットルの業務用冷凍庫に毛布や植物、脱臭剤などと一緒に入れられており、長女はTシャツに下着姿で正座をしているような状態だったということです。

死因は首を絞められたことによる窒息死とみられることが分かり、警察は殺人事件として捜査するとともに、森容疑者が何らかの事情を知っているとみて追及しています。