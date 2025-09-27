全国で“熊被害”相次ぐ…岩手では住宅付近に降りてきた姿を捉える　岩手・長野・新潟で噛まれるなどの被害も命に別状なし

27日も全国各地でクマの被害が相次いでいます。

岩手県では住宅近くに降りてきたクマの姿をFNNのカメラが捉えました。

あたりを見渡しながら農業用ハウスの近くをうろつくクマの姿。

岩手・雫石町では27日午前、住宅敷地内に設置されたわなに子グマと見られる1頭がかかっているのが見つかりました。

午後にはわなに近づく親グマと見られる姿も見られ、10分ほどうろつくとその場を離れました。

また、岩手・宮古市でも精米作業をしていた78歳の男性が成獣のクマに襲われました。

クマに襲われた男性は、「窓からこっから入ってきて背中にかぶさったの。中にまで入ってくると思わなかった。まさかクマだとは思わないからびっくりです」と話しました。

男性は左腕を引っかかれるけがをしましたが、命に別状はないということです。

さらに長野市では午前6時前、78歳の女性がクマに襲われ顔と右腕に軽いけがをしたと見られています。

新潟・南魚沼市の河川敷でも釣りをしようとしていた76歳の男性が、体長1メートルのクマに襲われ頭を噛まれるなどのけがをしましたが、命に別条はないということです。