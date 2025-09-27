ドラマ『コーチ』唐沢寿明の眼差しが印象的なメインビジュアル完成 主題歌はマカロニえんぴつ書下ろし曲
唐沢寿明が主演を務める10月17日スタートのドラマ9『コーチ』（テレビ東京系／毎週金曜21時）より、唐沢演じる“コーチ”向井光太郎の厳しさと温かさを併せ持つ眼差しが印象的なメインビジュアルが解禁。また、主題歌はマカロニえんぴつが書き下ろした「パープルスカイ」に決定した。
【写真】主題歌を担当するマカロニえんぴつ
本作は、堂場瞬一の傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）をドラマ化した異色の警察エンターテインメント。警視庁人事二課所属の“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）の的確なアドバイスのもと、若手刑事たちが刑事としてだけでなく、人間としても成長していく姿を描く。
主人公の向井光太郎を演じるのは、テレ東連続ドラマ約7年ぶりの主演となる唐沢寿明。向井にコーチをされる若手刑事役を倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛といった今旬の俳優陣が務め、さらに彼らを取り巻くメンバーとして古田新太、木村多江の出演も決定している。
このたび、ドラマのメインビジュアルが公開された。向井の厳しくも温かさを持った眼差しと、それぞれの想いを胸に向井を見つめる若手刑事たち。そして「刑事を教えてくれたのは、刑事じゃない男」という一言。謎が多い向井のバックグラウンドも表したビジュアルとなっている。物語の序盤では人物像が謎に包まれているものの、中盤以降にかけて重要な役割を担う相良（古田太）、富永（木村）の姿もあり、それぞれの刑事としての思いが交錯するこのドラマの世界観が凝縮されている。
さらに、主題歌はマカロニえんぴつの「パープルスカイ」に決定した。共感を呼ぶ歌詞とボーカル・はっとりの特徴的な歌声で若者から絶大な人気を誇るマカロニえんぴつが本作のために書き下ろした同楽曲は、持ち味のエモーショナルなサウンドはそのままに、若手刑事たちが前に進もうとする力強い意志を表現した仕上がりとなっている。
マカロニえんぴつ・はっとり（Vo.＆Gt.）は、「久々のアップテンポナンバーが作れました。ドラマ『コーチ』のテーマを自分なりに噛み砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています」とコメントを寄せた。
ドラマ9『コーチ』は、テレビ東京系にて10月17日より毎週金曜21時放送（初回は15分拡大）。
