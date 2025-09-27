鈴木奈々、都内に“3億円”自宅購入を初告白「誰にも言ってなくて」
タレントの鈴木奈々が、26日放送の『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系／毎週金曜23時）に出演し、自宅を「3億円」で購入したことを明かした。
【写真】鈴木奈々、自宅キッチンを公開 「モデルハウスみたい」「綺麗」
この日の番組では「THE 出川継承選手権」と題し、ゲストの出川哲朗が生み出してきた“出川ワード”を最も使いこなせる有名人を決定。後継者を認定するレースが行われた。
鈴木は、“出川ワード”「ヤバいよ それマジのやつじゃん！」を使いこなす場面に挑戦。話し好きのメイクさんと会話するシチュエーションで、メイク役の女性から「聞きました。茨城通勤やめて、都内に家買ったって。そのお家、3億円だって」と振られると、「ヤバいよ、ヤバいよ、それマジなやつじゃん！」と声を荒げた。
その迫真の演技は、芝居とは思えないほど“ガチトーン”。直後に鈴木は我に返り、「本当に誰にも言ってなくて。リアルにここで初めて言いました！」と、自宅を3億円で購入したことを実際に告白した。
司会の有田哲平から「え、3億なんですか？」と改めて問われると、「3億です！」と即答。さらに「茨城県にも家があるんです。茨城の家はしっかり残しておいて、ほとんど3億円の家にいます！ 初出しです！」と語った。
これを受けた出川は「奈々ちゃん、そんなに身を削るコーナーじゃないんだって！」と驚きつつ、「魂を感じました」と感心していた。
